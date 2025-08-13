Kocasinan'da Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Kocasinan Belediyesi, Vatan ve Kuşcağız mahallelerinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarıyla kırsal alanlara prestij kazandırdı. Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, projelerle mahallelerin yaşam kalitesini artırdıklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesinin, Vatan ve Kuşcağız mahallelerinde başlattığı asfalt çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, hayata geçirilen projelerle kırsal mahallelere prestij kazandırdıklarını ifade etti.

Kocasinan'ın 88 mahallesine hizmet götürmeye devam ettiklerini dile getiren Çolakbayrakdar, alt ve üstyapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ile sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükselttiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde, vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 420 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize iyi ve kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
