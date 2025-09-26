Haberler

Kocasinan Belediyesi'nden Gençlere Astronomi Desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Gök Gözlem Evi Merkezi'nde düzenlenen 'gökyüzünü keşfet' etkinliği ile gençlere astronomi alanında destek sağlıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin geleceği için sürdürülebilir projelerin önemine vurgu yaptı.

Kocasinan Belediyesi tarafından Gök Gözlem Evi Merkezi'nde "gökyüzünü keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilimsel projelerle fark oluşturduklarını ifade etti.

Gençlere desteklerinin süreceğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimize atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Hızır İlyas Köşkü'nü restore ederek Göz Gözlem Evi olarak hizmete kazandırdık. İnşallah Bakanlığımızın iş birliğiyle burayı Astronomi Müzesi'ne dönüştüreceğiz. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Özellikle astronomi ve uzay bilimi alanında, bilgi donanımıyla dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz."

???????

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Listede ismi olanlar dikkat! IBAN numaranız yarın değişecek

Listede ismi olanlar dikkat! IBAN numaranız yarın değişecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.