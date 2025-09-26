Kocasinan Belediyesi'nden Gençlere Astronomi Desteği

Kocasinan Belediyesi tarafından Gök Gözlem Evi Merkezi'nde "gökyüzünü keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilimsel projelerle fark oluşturduklarını ifade etti.

Gençlere desteklerinin süreceğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimize atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Hızır İlyas Köşkü'nü restore ederek Göz Gözlem Evi olarak hizmete kazandırdık. İnşallah Bakanlığımızın iş birliğiyle burayı Astronomi Müzesi'ne dönüştüreceğiz. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Özellikle astronomi ve uzay bilimi alanında, bilgi donanımıyla dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz."

