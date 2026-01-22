Kocasinan Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kar yağışının başlamasıyla tüm ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kar yağışıyla çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri'mizde yağan kar, özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz için berekettir. Belediye olarak tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve güvenli şekilde sağlayabilmeleri için sahadayız."

Çolakbayrakdar, kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.