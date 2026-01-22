Haberler

Kocasinan Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte 24 saat esasına göre çalışarak vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için sahada. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için karın bereket getirdiğini belirtti.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kar yağışının başlamasıyla tüm ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kar yağışıyla çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri'mizde yağan kar, özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz için berekettir. Belediye olarak tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve güvenli şekilde sağlayabilmeleri için sahadayız."

Çolakbayrakdar, kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! 'Pes' dedirten detaylar

Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti