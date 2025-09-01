Kocasinan Belediyesi Eylül Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 19 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin her noktasında çalışmaların artarak devam ettiğini belirterek, "Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için gece gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde 6 derslikli anaokul projesinin yapımı için Kocasinan Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever arasında protokol imzalanmak üzere belediye başkanı ve görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında, Ziyagökalp Mahallesi'nde yapılması planlanan Aile Sağlık Merkezi projesi ile Boğazköprü, Saraybosna, Uğurevler, Alsancak, Şeker, Ertuğrulgazi, Yakut, Güneşli, Boztepe ve Generalemir mahallelerindeki imar plan maddeleri de görüşüldü.