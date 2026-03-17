Kocasinan Belediyesi, evlere ulaştırdığı sıcak yemeklerle gönüllere dokunuyor

Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup yemek yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine dört çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin koca çınarlarının iftar sofralarına katkı sunmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Kocasinan'da hiçbir büyüğün kendini yalnız hissetmemesi, hiçbir hanede iftar sofrasının eksik kalmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, bir yemek ulaştırmanın ötesinde gönüllere dokunmanın, vefayı yaşatmanın ve insan odaklı belediyeciliğin en güzel örneğini gösterdiklerini kaydetti.

Hizmetlerle gönül belediyeciliğini sürdüreceklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Maddi olarak her şeyi yapıyoruz ve manevi olarak da her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. O kadar farklı dramlar var ki bunlara sahip çıkmamız lazım. Bunun için en ulaşılacak kapı belediyedir. Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hizmetten faydalanan ilçe sakinleri ise haftanın 7 günü evlerine ulaştırılan sıcak yemekler için teşekkür etti.