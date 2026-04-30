Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Alsancak Mahallesi'ni ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve sorunlara anında müdahale etmek amacıyla çalışma başlatarak ilk ziyaretini Alsancak Mahallesi'ne gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve sorunlara anında müdahale etmek amacıyla çalışma başlatarak ilk ziyaretini Alsancak Mahallesi'ne gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede her hafta farklı bir mahallede muhtarla buluşacak Çolakbayrakdar'ın ilk durağı Alsancak Mahallesi oldu.

Mahalle muhtarlığında gerçekleştirilen toplantıda, mahalle sakinlerinin talepleri, beklentileri ve devam eden çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte saha çalışmalarının hız kazanacağını ifade etti.

Düzenli olarak her hafta mahalleleri ve muhtarları ziyaret ederek yerinde çözüm üreteceklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İlgili birim müdürlerimizle birlikte ilk başladığımız nokta Alsancak Mahallesi oldu. Yaz programı içerisinde daha önce alınmış iş programına dahil edilecek yeni konular varsa ya da ortaya çıkacak yeni beklentileri yerinde görerek çözüm oluşturmak amacıyla sahadaki çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte, yaz ayları itibarıyla fen işleri, park ve bahçeler ile diğer saha çalışmalarımızın daha yoğun şekilde yürütüleceği bir sezon olacak. Allah nasip ederse, yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirerek planlı bir şekilde mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer tamamlama gayreti içinde olacağız."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
