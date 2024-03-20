Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Vatandaşlarla İftar Yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar programına katılarak vatandaşlarla oruç açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde iftara katılan Çolakbayrakdar, ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını Kayserililerle yaşamanın önemli olduğunu ifade etti.

Çolakbayrakdar, ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Rabbim, her daim bu topraklar üzerinde huzurlu bir şekilde nice ramazanlara ve bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde geleneksel iftar programlarında vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize ve Türkiye'mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin."

İftardan sonra Barbaros Mahallesi'ne geçen Çolakbayrakdar, mahalle sakinleri ile sohbet ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.