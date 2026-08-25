5 Kocaelispor taraftarına ev hapsi
Kocaelispor-Amed maçında sarı poşet sallayarak tahrik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 taraftar, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'tehdit/hakaret içeren tezahürat' suçlamalarıyla ev hapsine mahkum edildi.
5 TARAFTARA EV HAPSİ
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünde sarı poşetler sallayarak Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulundukları gerekçesiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Tehdit veya hakaret içeren tezahürat' suçlamasıyla gözaltına alınan 5 Kocaelispor taraftarı hakkında ev hapsi kararı verildi.
Selda Hatun TAN/ KOCAELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı