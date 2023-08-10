Kocaeli ve Çevresinde Yakalanan 163 Kaçak Göçmen Sınır Dışı Edildi

Kocaeli ve çevre illerde yapılan denetimlerde yakalanan 163 kaçak göçmen, sınır dışı edildi. Göçmenler, Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildikten sonra sınır dışı edildi.

KOCAELİ ile çevre illerde yapılan denetimlerden yakalanan 163 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

Kocaeli ve çevre illerde polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 163 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, ilk işlemlerinin ardından Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözetim altında tutulan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.