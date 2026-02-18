Kocaeli Valisi Aktaş'tan ramazan ayı mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Ramazan ayının gelişiyle, İslam'da ve Türk kültüründe müstesna bir yere sahip olan yardımlaşma ve paylaşma bilincinin de güçlendiğini aktaran Aktaş, bu ayın sadece ibadet zamanı değil aynı zamanda paylaşarak çoğalma ve dayanışma dönemi olduğunu ifade etti.

Aktaş, bu ayın manevi atmosferinin, gönülden yapılan iyilikleri ve yardımları bereketlendirdiğini belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif'in sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, ülkemize ve İslam alemine kardeşlik getirmesini diliyorum. Başta Kocaelili hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ramazan ayını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.