Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Valilik kampüsünde açılan yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek onlara hediyeler verdi ve başarılar diledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü bünyesinde Valilik kampüsünde açılan yaz Kur'an kursundaki öğrencilerle bir araya gelen Aktaş, faaliyetler hakkında imam hatip Sami Altınkayık'tan bilgi aldı.

Öğrencilerle derslerde öğrenilen konularla ilgili sohbet eden Aktaş, başarılar dilediği çocuklara hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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