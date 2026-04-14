Kocaeli Valisi Aktaş'tan Turizm Haftası mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, turizmin küresel dünyanın önemli olguları arasında bulunduğunu belirtti.

Turizmin, farklı kültür ve coğrafyalardan insanların anlayış ve diyaloğunun gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Aktaş, turizmin daha yaşanabilir dünya özleminin canlı tutulmasında önemli etkenlerden olduğunu kaydetti.

Aktaş, sürdürülebilir bir kalkınma aracı olan turizmin, medeniyeti anlamak, doğayı tanımak ve farklı kültürlerin zenginlikleriyle buluşmak açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik kalkınmanın lokomotif sektörlerinden biri olmasının yanı sıra turizm, kültürlerarası köprülerin kurulmasında da vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Kocaeli'mizin sahip olduğu tarihi derinlik, doğal güzellik ve kültürel zenginliklerin ülkemiz turizmine en üst seviyede katkı sunmasını temenni ediyorum. İlimizin tüm turizm değerlerinin ön plana çıkacağı bir yıl olmasını diliyor, turizm sektöründe yer alan tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın Turizm Haftası'nı kutluyorum."