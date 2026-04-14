Kocaeli Valisi Aktaş'tan Turizm Haftası mesajı

Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, turizmin küresel önemini vurgulayarak, kültürlerarası iletişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğini ifade etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, turizmin küresel dünyanın önemli olguları arasında bulunduğunu belirtti.

Turizmin, farklı kültür ve coğrafyalardan insanların anlayış ve diyaloğunun gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Aktaş, turizmin daha yaşanabilir dünya özleminin canlı tutulmasında önemli etkenlerden olduğunu kaydetti.

Aktaş, sürdürülebilir bir kalkınma aracı olan turizmin, medeniyeti anlamak, doğayı tanımak ve farklı kültürlerin zenginlikleriyle buluşmak açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik kalkınmanın lokomotif sektörlerinden biri olmasının yanı sıra turizm, kültürlerarası köprülerin kurulmasında da vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Kocaeli'mizin sahip olduğu tarihi derinlik, doğal güzellik ve kültürel zenginliklerin ülkemiz turizmine en üst seviyede katkı sunmasını temenni ediyorum. İlimizin tüm turizm değerlerinin ön plana çıkacağı bir yıl olmasını diliyor, turizm sektöründe yer alan tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın Turizm Haftası'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Osman Arslanoğlu
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
500

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var

Bekleneni yaptı!

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
Gözaltılar sonrası Gülistan Doku'nun annesi tek bir ismi suçladı

Gözaltılar sonrası Gülistan Doku'nun annesi tek bir ismi suçladı