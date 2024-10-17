Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Mektuplar Sergisini Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Türk-İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde açılan sergide, 26 mektup yer alıyor.

Seka Sanat İhtisas Merkezi Sorumlusu Ümran Şirin'in rehberliğinde sergiyi gezen Vali Aktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihe iz bırakan mektupların bulunduğu sergi, yarına kadar ziyaret edilebilecek.