Kocaeli Valisi Aktaş'tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, dünyadaki birçok gelişmiş ülkeden önce elde edilen bu hakkın, kadınların siyasi hayata katılımının önünü açtığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel demokratik değerlerini sağlamlaştırdığını kaydetti.

Atılan bu önemli adımın, kadınların toplumsal yaşamda hak ettikleri saygın konuma ulaşmalarında bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Aktaş, "?Kadınlarımız, tarih boyunca aile yapımızın ve toplumumuzun temel direği olmuş, ürettikleri değerlerle ilimizin ve ülkemizin gelişimine paha biçilmez katkılar sunmuştur. Eğitimden bilime, sanattan spora, iş hayatından kamu yönetimine kadar hayatın her alanında gösterdikleri başarılar, azim ve kararlılıklarının en somut kanıtıdır. Onların güçlü duruşu, refah seviyemizi yükselten en önemli unsurlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Aktaş, bir toplumun medeniyet seviyesinin, kadınlara verdiği değerle ölçüldüğünü aktararak, "Kadınların haklarına sahip çıkmak ve onlara layık oldukları değeri göstermek sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda ilerlemenin de vazgeçilmez bir şartıdır. ?Bu anlamlı günde, başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyor, her birine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
