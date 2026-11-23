Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "başöğretmen" unvanının verildiği gün vesilesiyle tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlerin sabır, sevgi ve özveriyle çocukların ve gençlerin hayatına dokunduğunu ifade eden Aktaş, öğretmenlerin gelecek nesillere yalnızca bilgi değil, aynı zamanda milli ve manevi değerleri, düşünme ve üretme yeteneğini kazandıran gerçek rehberler olduğunu vurguladı.

Aktaş, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak, vatanına ve milletine bağlı, donanımlı ve özgüvenli nesillerin yetişmesinde en büyük payın öğretmenlerde olduğunu belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden ve görevi başında şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, görevleri başındaki tüm eğitim camiamıza çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA