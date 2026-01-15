Haberler

Kocaeli Valisi Aktaş'tan "16 Ocak Basın Onur Günü" mesajı

Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "16 Ocak Basın Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısını Kocaeli'de gerçekleştirerek "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" mesajı verdiğini kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit'ten duyurmasının kendilerini onurlandırdığını ve gururlandırdığını aktaran Aktaş, basın tarihinde önemli bir yere sahip olan bu toplantıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurma fikrini ilk kez dile getirdiğini ifade etti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet ile ilgili temel düşüncelerini basınla paylaşmış ve Cumhuriyet'in kurulmasında Türk basınına önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. ?Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu tarihi toplantıya katılan tüm arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. ?Bu vesileyle ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarıyla yerine getiren basınımızın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve vefat eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, basın camiasının 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Osman Arslanoğlu - Güncel
