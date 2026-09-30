Kocaeli Valisi Aktaş, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, yaşlıların milli ve manevi değerleri, kültür ve geleneklerini yarınlara aktaran en güçlü köprüler olduğunu belirtti.

Hayat tecrübeleriyle kendilerine yol gösteren, ömürlerini ailelerine, vatanına ve milletine hizmete adayan yaşlılara hak ettikleri sevgi, saygı ve hürmeti göstermenin, hem toplumsal bir görev hem de insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Devletimiz, ömürlerinin bu en özel döneminde büyüklerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlamak için tüm imkanlarıyla kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir. Bizler de büyüklerimizin her anında yanlarında olmayı ve onların hayır dualarını almayı en büyük bahtiyarlık kabul ediyoruz. Dünya Yaşlılar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor, aziz vatanımız için emek vermiş tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyor, her birine sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun ömürler diliyor, ellerinden saygıyla öpüyorum."

Kaynak: AA