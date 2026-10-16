Kocaeli Valisi Aktaş, 1700 olaya müdahale edildiğini, 1 kişinin arandığını bildirdi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan yağışlar sonrası yaşanan 1700 olaya 45 kurum, 4 bin 420 personel, 1800 araçla müdahale edildiğini belirterek, kayıp kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki İl Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, 14 Ekim saat 21.30 itibarıyla kent genelinde görülmeye başlayan yağışlara ilişkin ihbarlar sonrasında Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye sokulduğunu, ihbarların ekiplerce değerlendirildiğini söyledi.

Aktaş, bu kapsamda sel, su baskını, heyelan, ağaç devrilmesi, mahsur kalma ihbarlarının geldiğini aktararak, kentte gerçekleşen 1700 olaya 45 kurum, 4 bin 420 personel, 1800 araç ile müdahale edildiğini kaydetti.

Mahsur kalan 267 kişinin kurtarıldığını dile getiren Aktaş, "1 vatandaşımızla ilgili arama çalışmalarımız devam ediyor. Eski bir muhtarımız da olan vatandaşımızın aracıyla sele kapıldığı değerlendirilmekte. Aracı dün yapılan çalışmalarla dereden çıkarıldı fakat vatandaşımıza henüz ulaşılamadı. Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesiyle koordine şekilde vatandaşımızı arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Umarım en kısa zamanda kendisine ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Aktaş, yağışlar sonucunda bazı yollarda çökmeler yaşandığını belirterek, "Şu anda bunların birçoğu giderildi, ulaşıma açıldı. Sadece yeni yapılmakta olan Kandıra yolu üzerinde çalışma devam ediyor. Orada Kandıra-İzmit ulaşımı servis yolundan veriliyor. Yine 3 köyümüzün de yan bağlantılarında çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından devam ettiriliyor." diye konuştu.

Kent genelinde 8 binanın herhangi bir olumsuzluk olmadan boşaltıldığını, 350 haneyi su bastığını, 7 istinat duvarının kısmen veya tamamen yıkıldığını anlatan Aktaş, bunlara da müdahale edildiğini dile getirdi.

Aktaş, kentte bulunan 3 barajda (Yuvacık, Namazgah, İhsaniye) dün itibarıyla risk seviyesi olmadığını ifade ederek, "Bu yağıştan dolayı seviyeleri yükselmeye başladı ama şu an için 3'ü de herhangi bir risk barındırmıyor." dedi.

Tarım işletmelerinde küçük çaplı hasarlar olduğunu aktaran Aktaş, 15 kişinin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduğunu, an itibarıyla da hastanede tedavi gören kimsenin olmadığını söyledi.

Aktaş, bazı okulların bodrum katlarına su girmesi, bazılarının ise çatılarında sorun olması sebebiyle eğitime bugün de ara verildiğini hatırlatarak, pazartesi günü eğitim öğretimin sağlıklı bir ortamda başlaması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Vatandaşlara uyarı

Yağışların bugün kısmen azalacağını, yarın devam edeceğini belirten Aktaş, toprağın doyum seviyesine ulaşması sebebiyle daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Aktaş, bugün ve yarın da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, teyakkuz halinde olacağını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını, özellikle kırsal alanda ikinci adresleri olan -konteyner ya da bahçesinde herhangi bir yerleşmesi bulunan- vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını, araçlarıyla su birikintisi olan yerlerden yaya veya araçlarla geçmeye çalışmamalarını özellikle ve hassaten rica ediyoruz. Tüm ilimize geçmiş olsun diyorum. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kayıp vatandaşımızın ailesine de geçmiş olsun. Kendileriyle de görüştük. Arkadaşlarımız, çalışmalara devam ediyorlar. Umarım kısa süre içerisinde o konuda da sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA