Kocaeli Valisi Aktaş: 10 terör örgütü mensubunun tutuklanması sağlanmıştır

GENİŞLETİLMİŞ İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda nisan ayı verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Emniyet ve jandarmamızın yaptığı operasyonlar, terörle mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda; 8 tanesi DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 10 terör örgütü mensubunun tutuklanması sağlanmıştırö dedi.

Genişletilmiş İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirildi. Valilik binasındaki Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Aktaş'ın yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

176 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Programda konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Nisan ayı içerisinde ilgili kamu kurum kuruluşların, başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere yaptıkları çalışmalarda kısaca değinecek olursak; emniyet ve jandarmamızın yaptığı operasyonlar, terörle mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda; 8 tanesi DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 10 terör örgütü mensubunun tutuklanması sağlanmıştır. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında jandarma ve il emniyet müdürlüğümüzün çalışmalarında hem kişilere karşı işlenen suçlarda hem de mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen aylarla sayılar aynı gitmekle birlikte, aydınlatma oranları da yüzde 100'lere yakın bir seviyede devam etmektedir. Geçtiğimiz dönem içerisinde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile ilgili yapılan işlemlerde 199 silah ele geçirilmiş, 176 kişi hakkında işlem yapılmıştırö dedi.

3 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin tutuklandığını açıklayan Vali Aktaş, siber suçlara yönelik çalışmalarda 213 suç unsuru içeren hesabın tespit edildiği, bu kapsamda 26 kişinin tutuklandığı bildirdi. Vali Aktaş ayrıca organize suç örgütlerine yönelik 3 operasyonda, 3 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

457 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Trafik denetimlerinin kararlılıkla devam ettiğini aktaran Vali Aktaş, "İlimizden geçen tüm yollarda, şehir içinde trafik denetimleri devam etmekte; okul servisleri, personel servisleri, ticari taksilere de aynı denetimler sürdürülmektedir. Geçtiğimiz dönem içerisinde 457 bin araç denetlenmiş, bunlardan 77 binine trafik para cezası uygulanmıştır. Sadece ilimize, trafiğine kayıtlı araçlar değil; ilimizden geçen Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve diğer yollardan da geçen tüm araçları kapsamaktadır" dedi.

328 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Düzensiz göçle ilgili çalışmalara da değinen Vali Aktaş, "Jandarma ve emniyetimizin yaptığı denetimlerin haricinde de 7 mobil göç noktamızda aynı denetimler sürmektedir. Bu dönem içerisinde 10 bin 500 kişiye denetim yapılmış, 287 kişi düzensiz göçmen olarak tespit edilmiştir. Bunları organize ettiği değerlendirilen kişilere yönelik yapılan operasyon ve işlemlerde de 6 organizatörün tutuklanması sağlanmıştır. İlimizde Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan ve bu süreç içerisinde zaman zaman oraya teslim edilen düzensiz göçmenlerden 328 düzensiz göçmen de kolluk kuvvetlerimiz ve İl Göç Müdürlüğümüzün koordinesinde sınır dışı edilmiştir" diye konuştu.

Haber: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı