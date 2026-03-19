Kocaeli Valiliği'nden bayram dönüşü 'ağır tonajlı araç' yasağı

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili için kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önleyebilmek adına çeşitli tedbirler aldı. Kentin önemli trafik noktalarında ekipler düzenli olarak denetim ve kontrollerde bulunurken; bazı kritik güzergahlar kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların girişine kapatıldı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00'a kadar İstanbul ili istikametine D-100 kara yolu, Anadolu O-4 Otoyolu, Kuzey Marmara (07) Otoyolu, 0-5, D-595 kara yollarının ilimiz sınırlarından geçen bölümlerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 Sayılı İI İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereği izin verilmemesine valiliğimizce karar verilmiştir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı