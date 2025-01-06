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Kocaeli Valiliği'nde Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kocaeli Valiliği'nin düzenlediği 'Genişletilmiş İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda terör, organize suçlar, kaçakçılık ve düzensiz göç gibi konular ele alındı. 2024 faaliyetleri değerlendirildi, 2025 yılı planları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kocaeli Valiliği'nde "Genişletilmiş İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) ???????düzenlenen toplantıda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ruhsat kontrolleri, suç ve suçlularla mücadele, uyuşturucu arz talebi konusunda yapılan çalışmalar ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı.

2024 yılı içerisindeki faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 2025 yılı planlarıyla ilgili istişareler yapıldı. İlçelerdeki metruk yapılara ilişkin son verilerin paylaşılması ile park ve rekreasyon alanlarının aydınlatılmasına ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmediği toplantıda, bazı kurumlar sunum yaptı.

Toplantıda Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığının aylık ve dönemsel faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, Vali Aktaş, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, planlanan projelerin faaliyete geçirilmesi hususunda talimat verdi.

Kentteki huzur ve güven ortamının korunması, sürdürülmesi için alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmeyle toplantı sona erdi.

Toplantıya, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Doğan, Gölcük Deniz Ana Üst Komutan Vekili Albay Yavuz Polat, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy ile kurum müdürleri katıldı. ??????????????

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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