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Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar yaz sezonunu "kayıpsız" kapattı

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Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar yaz sezonunu 'kayıpsız' kapattı
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Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, sorumluluk bölgelerinde yaz sezonunu can kaybı yaşanmadan tamamladı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, sorumluluk bölgelerinde yaz sezonunu can kaybı yaşanmadan tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca hizmet veren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri 15 Eylül itibarıyla sezonu kapattı.

Ekipler, sezon boyunca gözetimleri ve müdahaleleriyle boğulma tehlikesi geçiren kişilerin kurtarılmasını sağladı.

Profesyonel ve gönüllü cankurtaranların çalışmaları sayesinde yaz sezonunda 539 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Gözetim, bilgilendirme ve önleyici tedbirlerin birlikte yürütüldüğü sezon, cankurtaranların görev bölgelerinde ve saatlerinde can kaybı yaşanmadan tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, sezon boyunca özveriyle görev yapan ekiplerin önemli başarıya imza attığını belirterek, sezonun kayıpsız tamamlanmasına katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, itfaiye personeline ve gönüllü cankurtaranlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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