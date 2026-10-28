Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Jandarma depoda 1000 çift taklit ayakkabı ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir depoda 1000 çift taklit ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1000 çift taklit ayakkabı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerce bir depoda yapılan aramada, çeşitli markalara ait 1000 çift taklit ayakkabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı

Bir adım attı, 4 bin yıllık iz bıraktı! İşte silinmeyen hatıra
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları ödeyecekler
Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi sinirlenip fincanı yere fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan gündem yaratacak mesaj
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim