Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki binada çatlaklar nedeniyle tahliyeler

Güncelleme:
Darıca'da 4 ve 3 katlı iki binanın kolonlarında çatlaklar meydana geldi. Bölgedeki 9 dairede oturan vatandaşlar evlerini tahliye etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tahliye edilen vatandaşların misafir edilmesi için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 ve 3 katlı yan yana 2 binada dairelerin kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle vatandaşlar evlerini tahliye etti. Ekiplerin bölgeye gelerek inceleme yapması bekleniyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken bu kez Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak üzerinde bulunan 4 katlı ve 3 katlı yan yana olan iki binanın kolonlarında çatlak meydana geldi. Binalardaki 9 dairede oturan vatandaşlar kolonların çatlaması nedeniyle korkarak evlerini tahliye etti. Vatandaşlar yetkilileri arayarak binaların incelenmesi için yardım istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evlerini tahliye eden vatandaşların misafir edilmesi için harekete geçti.

500
