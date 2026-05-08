Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yeni hayvan barınağı açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamak için 650 köpek kapasiteli yeni hayvan barınağını açtı. Barınak, 2,5 ayda tamamlandı ve günlük bakım hizmetleriyle sahipsiz hayvanlara yuva sağlamaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz köpeklerin barınma ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanacağı 650 köpek kapasiteli yeni hayvan barınağını hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Umuttepe mevkisinde sahipsiz hayvanlar için hazırlanan barınak 2,5 ayda tamamlandı.

Barınağın tamamlanmasının ardından sahipsiz köpekler toplanarak yeni yuvalarına kavuşturulmaya başlandı.

7/24 hizmet verilen barınakta hayvanların tüm bakımları yapılırken, günlük mama ve su ihtiyaçları da düzenli karşılanıyor.

Toplam 17 bin metrekarelik alan içerisinde 10 bin 800 metrekare üzerine kurulan barınakta şu an 206 köpek bulunuyor.

250 ila 450 metrekare arasında değişen yaşam alanıyla tesisin, Umuttepe bölgesindeki sahipsiz hayvan sorununa da çözüm olması hedefleniyor.

Sokakta yaralı halde bulunan ve bakıma muhtaç köpeklerin kabul edildiği barınakta, sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi de sağlanıyor.

Merkezde ameliyat imkanı da bulunuyor

Toplamda 650 köpek kapasitesine sahip barınakta, veteriner hekim, tekniker, güvenlik görevlisi ve 6 hizmet personeli görev yapıyor.

Yaralı hayvanlara ilk müdahalenin de yapıldığı merkezde ameliyat imkanı da bulunuyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı

Palalı saldırgan dehşet saçtı! Polis ateş açmak zorunda kaldı
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi