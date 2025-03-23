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Kocaeli'nde Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

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Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kocakaymaz Mahallesi Ocaklar mevkisinde seyreden İ.K. idaresindeki 34 HFU 04 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen R.B'nin kullandığı 41 AIK 985 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle hafif ticari araçta bulanan çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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