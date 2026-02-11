Haberler

Kocaeli'de toprak kayması; binanın bahçe duvarı ve sokaktaki yolun bir bölümü çöktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmit'te inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu bir binanın bahçe duvarı çöktü. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu, bina tahliye edilmedi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde inşaat için temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması sonucu 3 katlı bir binanın bahçe duvarı ve sokaktaki yolun bir bölümü çöktü.

Olay, sabah saatlerinde Tüysüzler Mahallesi Esra Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaat için temel kazası yapılan bölgede toprak kayması oldu. Kayan toprak kütlesi inşaat sahasına yayıldı, sokaktaki asfaltın bir bölümünün altı boşaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler şeritle sokağı yaya ve taşıt trafiğine kapattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Öğle saatlerinde ise inşaat sahasının yan tarafındaki 3 katlı binanın bahçe duvarının bir kısmı çöktü. Ekipler incelmesi sonucu binada herhangi risk oluşturacak durum bulunmadığı belirlendi. Bu nedenle binanın tahliye edilmesine gerek görülmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı

Kafasında kask, elinde silah! Spor salonuna girip kurşun yağdırdı
Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Skandal büyüyor! Uçak kalkmaya hazırlanırken pilotu gözaltına aldılar
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti