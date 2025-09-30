Kocaeli'nde Oto Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül'de Hereke Mahallesi'nde yaşanan oto hırsızlığı olayına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, hırsızlık olayını M.K, M.Y, O.Y. ve Y.A'nın gerçekleştirdiği değerlendirildi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.