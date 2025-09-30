Haberler

Kocaeli'nde Oto Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen oto hırsızlığı olayında, 4 şüpheli tutuklandı. Olay, 7 Eylül'de Hereke Mahallesi'nde meydana geldi ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül'de Hereke Mahallesi'nde yaşanan oto hırsızlığı olayına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, hırsızlık olayını M.K, M.Y, O.Y. ve Y.A'nın gerçekleştirdiği değerlendirildi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı

Markette kan don donduran anlar! Kadının kulak zarını patlattı
Trump'ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor

Trump'ın korktuğu başına geliyor, hükümet kepenk indiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.