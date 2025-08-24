Kocaeli'nde Orman Yangını: Valilikten Açıklama
Kocaeli Valiliği, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını hakkında bilgi vererek, söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kocaeli Valiliği, ekiplerin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmit ilçemiz Yenidoğan Mahallesinde orman yangını meydana gelmiş olup havadan ve karadan olmak üzere söndürme çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
