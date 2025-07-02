Kocaeli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına 141 personel ile birçok araçla müdahale edilirken, bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına 141 personel ile aralarında helikopter, arazöz ve iş makinelerinin de bulunduğu 61 araçla müdahale edildi.
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Bölgede Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilgililer incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel