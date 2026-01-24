Haberler

Kocaeli'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kıyıdan 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi bulundu. Balıkçılar tarafından keşfedilen ceset, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu.

İlçeden İzmit Körfezi'ne açılan balıkçılar, su yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz olduğunu farkederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, Başiskele Balıkçılar Limanı'na getirildi.

Yapılan ilk incelemede bozulmalar olduğu ve 50'li yaşlarda kişiye ait olduğu değerlendirilen cenaze, otopsi işlemi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Haberler.com
500

