Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahilinde balıkçılar tarafından dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cesedin kimliği ve ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesi sahilinde, balıkçılar denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Başiskele Sahili'nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, tekne ile denize açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan ve bota alınan kişinin erek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya getirilen erkek cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Cesedin kimliğinin ile ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
