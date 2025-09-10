Haberler

Kocaeli'nde Çifte Cinayet: Muhtar Olayı Açıkladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen çifte cinayetle ilgili konuşan mahallenin muhtarı Osman Şahin, olayın 10 gün önce yaşandığını ve ailenin mahallede 4 yıldır yaşadığını belirtti.

MUHTAR: 3'Ü BERABER YAŞARMIŞ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde M.İ.G.'nin annesi Dursune Bilgili ile üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli'yi öldürdüğü olayın yaşandığı Beylikbağı Mahallesi'nin muhtarı Osman Şahin, "16 yaşındaki oğlu ile 3'ü beraber yaşarmış. Komşuların söylemesine göre olay 10 gün önce olmuş. Net bilgi açıklamaların ardından belli olacak. Olayın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu aile mahallemizde 4 yıldır yaşamakta. Olay bundan ibaret. Ölenlere Allah rahmet eylesin, mahallemizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
