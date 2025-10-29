Kocaeli'nde Bina Yıkıldı: Bilir Ailesi Enkaz Altında Kaldı
Kocaeli Gebze'de bir binanın yıkılması sonucu kiracı olarak oturan Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Eşi ve çocukları ile birlikte kurtarılmayı bekliyorlar.
AİLE, KİRACI OLARAK OTURUYORMUŞ
Kocaeli Gebze'de 1 eczane ve 3 farklı dubleks dairenin olduğu bina yıkıldığı sırada, yalnızca kiracı olarak oturan Bilir ailesinin binda olduğu belirtildi. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi. Enkaz altında kalan Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir'i (18) enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel