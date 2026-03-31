Kocaeli'de bıçakla yaralanan genç hastanede öldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kavgada bıçakla yaralanan 17 yaşındaki Deniz Bilmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak B.Ö. adlı genç gözaltına alındı.
Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir caddede önceki gün çıkan kavgada B.Ö. (18) tarafından bıçakla yaralanan Deniz Bilmez (17), tedavi altına alındığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaydetti.
Polis ekiplerince yakalanan B.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz