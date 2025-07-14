Kocaeli'nde Apartman Yangını: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nde Apartman Yangını: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Körfez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında panik atak geçiren bir ev sakini hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Zekeriya Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın esnasında panik atak geçiren bir ev sakini, Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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