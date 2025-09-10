Kocaeli'nde Aile İçi Cinayet: Muhtar Açıklama Yaptı

MUHTAR: 3'Ü BERABER YAŞARMIŞ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde M.İ.G.'nin annesi Dursune Bilgili ile üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli'yi öldürdüğü olayın yaşandığı Beylikbağı Mahallesi'nin muhtarı Osman Şahin, "16 yaşındaki oğlu ile 3'ü beraber yaşarmış. Komşuların söylemesine göre olay 10 gün önce olmuş. Net bilgi açıklamaların ardından belli olacak. Olayın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu aile mahallemizde 4 yıldır yaşamakta. Olay bundan ibaret. Ölenlere Allah rahmet eylesin, mahallemizin başı sağ olsun" dedi.