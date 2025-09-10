Haberler

Kocaeli'nde Aile İçi Cinayet: Muhtar Açıklama Yaptı

Gebze ilçesinde 16 yaşındaki M.İ.G.'nin annesi ve üvey kız kardeşini öldürmesiyle ilgili muhtar Osman Şahin'den açıklama geldi. Olayın ne zaman gerçekleştiği ve detayları hakkında bilgiler paylaşıldı.

MUHTAR: 3'Ü BERABER YAŞARMIŞ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde M.İ.G.'nin annesi Dursune Bilgili ile üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli'yi öldürdüğü olayın yaşandığı Beylikbağı Mahallesi'nin muhtarı Osman Şahin, "16 yaşındaki oğlu ile 3'ü beraber yaşarmış. Komşuların söylemesine göre olay 10 gün önce olmuş. Net bilgi açıklamaların ardından belli olacak. Olayın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu aile mahallemizde 4 yıldır yaşamakta. Olay bundan ibaret. Ölenlere Allah rahmet eylesin, mahallemizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
