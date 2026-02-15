Kocaeli'de 4 şüpheli 200 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı
İzmit ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından durdurulan 4 şüpheli üzerinden toplam 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 şüphelinin üzerinden 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, şüphe üzerine Y.İ, D.H.Y, Y.C.G. ve Ç.Ö'yi durdurarak kontrol etti.
Şüphelilerin üzerinde üç parça halinde 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel