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Kocaeli narkotik ekipleri geçen haftaki operasyonlarda 143 şüpheliyi gözaltına aldı

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Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen narkotik operasyonlarında 143 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 327 gram esrar, 618 gram sentetik uyuşturucu ve 6 bin 915 sentetik ecza ele geçirildi; 48 bin 95 liraya el konuldu.

Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ekipler 143 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 1 kilo 327 gram esrar, 618 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram uyuşturucu, 6 bin 915 sentetik ecza, 2 tabanca, 268 fişek ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 95 liraya el konulan operasyonlarda 143 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA
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