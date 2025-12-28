Haberler

Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve mühimmat ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suçların önlenmesi ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 410 fişek, 13 şarjör ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan suç örgütü lideri ile onunla işbirliği yapan kişilerin de aralarında bulunduğu 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
