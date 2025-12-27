Haberler

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve mağdur kadınların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı.

23 Aralık'ta Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, fuhşa zorlandığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, F.K, S.K, E.G, N.K, B.A, Ü.B, M.Ö, C.D. ve yabancı uyruklu U.A. tutuklanırken, T.A. adli kontrol şartıyla C.K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
