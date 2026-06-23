Haberler

4 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

4 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı, 15 mağdur kadın kurtarıldı.

KOCAELİ merkezli İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik takibin ardından saat 06.00 sıralarında Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'İnsan ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlamalarıyla 18 şüpheli, gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen 3 Türk ve 12 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 mağdur kadın da kurtarıldı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kocaeli'ye getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt

Beklenen açıklamayı yaptı!

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü