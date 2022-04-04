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Kocaeli körfezi çöplüğe döndü

İhlas Haber Ajansı - Adil Özdemir - Güncel
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Kocaeli körfezi çöplüğe döndü Kocaeli körfezinde dün çekilen görüntü yürekleri sızlattı.

Kocaeli körfezi çöplüğe döndü

KOCAELİ - Kocaeli körfezinde dün çekilen görüntü yürekleri sızlattı. Sahil kenarları adeta çöplüğe dönerken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Gemilerin atık bıraktığı, fabrikaların, limanların kirlettiği İzmit Körfezi'nde dün çekilen görüntüler yürekleri sızlattı. Geçtiğimiz yıl uzun süre deniz salyası ile mücadele eden ve oksijen seviyesinin oldukça düştüğü İzmit Körfezi'nin sahil kenarları adeta çöplüğe döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetlenen, deniz uçağı ile kirliliklerin tespit edildiği İzmit Körfezi'nde evsel atıklar kıyıya vurdu. Lodosla birlikte geldiği tahmin edilen çöplerin görüntüsünü vatandaşlar görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kocaeli körfezi çöplüğe döndü

Kocaeli körfezi çöplüğe döndü

Kocaeli körfezi çöplüğe döndü

İhlas Haber Ajansı / Adil Özdemir - Güncel

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