Kocaeli'de 4 kişinin öldüğü kazada karar çıktı! Sürücünün 9 yıllık cezası indirimle 7,5 yıla düştü

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada, asli kusurlu bulunan sürücü Furkan Uyanık'a (23) 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaza, 5 Ekim 2025'te saat 21.00 sıralarında Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Furkan Uyanık yönetimindeki 06 CBP 476 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 MCC 171 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42), Kerim A., Bünyamin B. (36) ve Sudenur B. (26) hayatını kaybetti. Umay Mira Ö. (3), Furkan Uyanık ve araçta bulunan Nilüfer U. (50) ise yaralandı.

DURUŞMADA KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Kazaya ilişkin davanın karar duruşması, bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Furkan Uyanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Dosyaya sunulan kaza anına ilişkin görüntüler duruşmada izlendi. Tanık ve mağdur ifadelerine karşı söz alan Uyanık, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini istedi. Müşteki avukatları ise sanığın olası kastla cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu raporunda sanığın asli kusurlu bulunduğunu belirtti. Dosyadaki raporları, sanık savunmalarını ve tutanakları değerlendiren savcı, Uyanık'ın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca sanığın sürücü belgesinin geri alınmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

SANIK: BU OLAYDAN BERİ GECELERİ UYUYAMIYORUM

Mütalaaya karşı savunma yapan Uyanık, önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Bir anlık dalgınlıkla ani panik yaptım ve direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Böyle bir olayın yaşanmasını asla istemezdim. Tarafların yaşadığı acıyı anlıyorum. Bu olaydan beri geceleri uyuyamıyorum, psikolojim bozuldu. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" dedi.

Kazanın ardından polisi aradığını ve olay yerinden ayrılmadığını belirten Uyanık, araç içi kamera kayıtlarını da dosyaya kendisinin sunduğunu söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

9 YIL VERİLDİ, İNDİRİMLE 7 YIL 6 AYA DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, Uyanık'ın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediğine hükmetti. Kazada meydana gelen ölüm ve yaralanmalar ile sanığın kusurunun ağırlığını dikkate alan heyet, sanığa 9 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın geçmişini, duruşmalardaki tutum ve davranışlarını ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendiren mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya düşürdü. Heyet, Uyanık'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı