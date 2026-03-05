Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde Y.Y. yönetimindeki 77 ACF 638 plakalı motosiklet ile İ.G. idaresindeki 77 DK 446 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Y.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Melih Palas