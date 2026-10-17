Kocaeli Kandıra'da ceviz toplamaya giden 82 yaşındaki kadın tarlada ölü bulundu

Kocaeli Kandıra'da ceviz toplamaya giden 82 yaşındaki kadın tarlada ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ceviz toplamaya giden 82 yaşındaki kadın hareketsiz bulundu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınlarının bildirmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler çalışma yaptı; cenaze otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 82 yaşındaki kadın tarlada ölü bulundu.
Deliveli Mahallesi'nde ceviz toplamaya giden Emine Y'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emine Y'nin yakınlarının da katıldığı çalışmada yaşlı kadın, Aşağı Dağ Seralar mevkisinde hareketsiz halde bulundu.
Sağlık personelince yapılan kontrolde Emine Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA