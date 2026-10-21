Kocaeli İzmit'te bir kişiyi bıçakla öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis verildi

Kocaeli İzmit'te bir kişiyi bıçakla öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme suçundan indirim uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık son sözünde adalete sığındığını söyledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.
Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.T, maktulün anne ve babası ile taraf avukatları katıldı.
Son sözü sorulan F.T, "Adaletinize sığınıyorum, böyle olmasını istemezdim." dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan indirim uygulayarak 25 yıl hapsine hükmetti.
Olay
İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Ağustos 2025'te F.T. ve P.T. (20) arasında çıkan kavgada, göğsünden bıçakla yaralanan P.T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Gözaltına alınan F.T, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.