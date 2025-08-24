Kocaeli İzmit'te Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yeni Mahalle mevkisinde ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu ve itfaiye ile orman bölge müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel