Kocaeli güne yoğun sisle başladı
İhlas Haber Ajansı - Mustafa Taşören - Güncel
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Kocaeli güne yoğun sisle başladı Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.
Kocaeli güne yoğun sisle başladı
Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
KOCAELİ - Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösteriyor. Körfez ve Derince'nin merkezinde, İzmit, Kartepe ve Başiskele'nin ise yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle sürücüler dikkatle ilerliyor. Zaman zaman etkisini arttıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkileniyor.