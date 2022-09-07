Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolundan çıkarak ilçe merkezine gitmek için batı kavşağına giren Hasan Ç. idaresindeki 41 AHJ 004 plakalı konteyner yüklü tır, virajı döndüğü sırada kayarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan tır sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tırın kaldırılması için çalışma yapıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel